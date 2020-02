Floriano: “A Cittanova vittoria di carattere. Lite con Martin in campo? Ecco la verità. Il Savoia e le pressioni…”

Due a quattro. E’ questo il risultato maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Morreale Proto”.

Una vittoria, quella conquistata dal Palermo di Rosario Pergolizzi contro la Cittanovese in occasione del match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D-Girone I, centrata grazie alla doppietta messa a segno da Roberto Floriano e dalle reti siglate da Christian Langella e Manuel Peretti. Un successo dallo straordinario peso specifico, considerato l’allungo in classifica sul Savoia di mister Parlato.

Intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ edizione Sicilia, il numero 25 rosanero ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana nel weekend, svelando un retroscena relativo proprio alla gara di Cittanova.

“Gara particolare, dopo 3’ in svantaggio in un campo difficile, bravi a recuperare e credo che in 10 sia uscito il carattere della squadra, poi fare una doppietta che serve a vincere è bellissimo. Speriamo di rifarne un’altra quanto prima. Questa la dedico alla mia famiglia, a squadra ed allo staff. Vittoria spartiacque della stagione? È un mattone importante, mancano 11 partite, sono 33 punti, è ancora lunga, dobbiamo pensare a piccoli step concentrandoci sulle prossime quattro partite che ci dividono dal match con il Savoia. Non dobbiamo fermarci, ma le pressioni le lasciamo a loro. Il calendario si accorcia e il distacco è aumentato. Intanto pensiamo a battere il Biancavilla, vorrei vedere uno stadio pieno, se lo merita questa squadra e questa società”, sono state le sue parole.

RETROSCENA – “Col Messina prova di carattere e a Cittanovese atto di forza? Ho visto che è ritornata molto più consapevolezza, in un altro momento avremmo pensato che un pari in dieci andava bene, invece abbiamo cercato la vittoria. In gara ci siamo un po’ beccati con Martin? Il gol preso dopo 3’ minuti ci ha messo in difficoltà, in setti- mana ci eravamo preparati molto bene. Poi vai sotto per un’ingenuità su un campo difficile. È normale che i nervi possano saltare un po’, ci può stare qualche screzio in campo, ma finisce lì. Siamo stati bravi a riprenderla. Io ormai il rigorista del Palermo? Non mi sottraggo mai, speriamo di segnarne ancora”, ha proseguito Floriano.