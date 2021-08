Flop Palermo, stadio quasi vuoto per la Coppa Italia. I tifosi tradiscono i rosa

Spalti praticamente vuoti allo stadio “Renzo Barbera” per la gara con il Picerno, solo 2000 spettatori presenti

⚽️

La decisione del Governo era attesa e auspicata da tempo, ma la riapertura del “Barbera” nella fase post emergenza Covid a base di Green Pass (oggi la prima partita ufficiale con il turno di Coppa Italia tra Palermo e Picerno) non ha sortito gli effetti sperati e lo stadio è rimasto praticamente vuoto.

Un impianto sportivo da Serie A, con capienza massima da 36 mila posti come quello del “Renzo Barbera”, in base alla normativa avrebbe potuto ospitare in “Zona Bianca” il 50% degli spettatori disposti a scacchiera, quindi circa 18 mila persone. Per l’occasione però la società ha deciso di aprire soltanto l’anello inferiore, quindi riducendo di un ulteriore 50% i seggiolini, per un totale di circa 9 mila posti. La risposta dei tifosi è stata deludente: appena 2119 persone hanno comprato un biglietto per assistere dal vivo all'evento.

Forse il caldo d’agosto, forse l’orario scomodo o un generale disinteresse nei confronti del calcio, fatto sta che il Palermo non è riuscito a riempire il proprio stadio per la prima gara ufficiale in programma oggi contro il Picerno per la Coppa Italia di Serie C.

Un segnale poco incoraggiante per una società che sugli incassi dal botteghino puntava molto e che, come tutte le altre squadre italiane, per più di un anno e mezzo ha patito i danni economici scaturiti dalle limitazioni anti Covid-19 imposte dal Governo per far fronte alla pandemia, limitazioni che hanno portato alla sospensione del campionato e alla chiusura degli stadi per i tifosi (salvo una parziale e limitante riapertura negli ultimi mesi).

È un segnale negativo in vista del campionato e l’ennesimo duro colpo alla società: i tifosi hanno tradito i rosanero che non potranno contare neanche sul supporto dei gruppi organizzati che hanno scelto di boicottare il green pass rinunciando allo stadio.