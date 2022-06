Finale Playoff Serie C, Palermo-Padova: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova è in programma alle ore 21.15 allo Stadio Renzo Barbera

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:15, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo di Silvio Baldini affronterà il Padova nella finale di ritorno dei Playoff di Serie C.

Oltre alla diretta testuale di Mediagol.it, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".