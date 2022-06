FINALE PLAYOFF SERIE C, LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PADOVA

Il secondo ed ultimo atto della sfida tra Palermo e Padova è in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Mediagol ⚽️

Ad un passo dal sogno. Il Palermo cerca l'ultimo posto utile per la Serie B nel match in programma domenica sera contro il Padova. Alle ore 21:15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il ritorno della finale playoff. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria di misura conquistata per 1-0 in occasione della gara d'andata, grazie alla rete messa a segno da Roberto Floriano.

La squadra che al termine dei due incontri avrà ottenuto il miglior punteggio otterrà la promozione. In caso di parità di punteggio, avrà la meglio la compagine che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ed eventualmente i calci di rigore.

Pertanto, i rosanero si presenteranno al decisivo match di ritorno con due risultati su tre a favore. Il Palermo, infatti, sarà promosso in B sia in caso di vittoria, sia in caso di pareggio.

Intanto, al cospetto degli uomini di Massimo Oddo, Silvio Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la finalissima Samuele Damiani, che dovrà scontare un turno di squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Andrea Accardi, alle prese con un problema al ginocchio rimediato a Trieste.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo con il consueto 4-2-3-1.

Davanti a Massolo, Lancini e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e Giron agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, De Rose e Dall'Oglio (in vantaggio su Odjer) interni in zona nevralgica, mentre Valente e Floriano saranno ancora una volta gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. In avanti, infine, Brunori.

Ecco le probabili formazioni del match fra Palermo e Padova:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori

Indisponibili: Marong

Squalificati: Damiani

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco

Indisponibili: Kirwan, Matei, Busellato, Cissé

Squalificati: Ajeti