Filippi:”No difficoltà a sostituire Valente e Buttaro. Fella? Garantisce prestazioni”

Le dichiarazioni del tecnico Giacomo Filippi alla vigilia di Palermo-Foggia

Il match tra Palermo e Foggia - in programma domenica alle ore 17.30 allo stadio "Renzo Barbera" - rappresenta un'ottima occasione per verificare lo status emotivo e fisico di Francesco De Rose e compagni. L'impianto locato in "viale del fante" si sta rivelando un fattore in questo primo scorcio di torneo. Il team rosa non perde un match in casa dal lontano 7 marzo 2020 quando la Juve Stabia, allora allenata da Padalino, espugnò la Favorita. Alla vigilia della sfida tra i rosanero e i pugliesi è intervenuto in conferenza stampa Giacomo Filippi. Di seguito, le sue dichiarazioni.