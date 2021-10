Filippi: “Zeman ha segnato un’epoca. Daremo tutto, Silipo e Valente out”

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della sfida contro il Foggia in programma domani alle ore 17:30

Invertire al più presto la rotta per provare a rientrare tra le squadre di testa del girone. Fondamentale compito che il Palermo dovrà provare a svolgere già dal match di domani contro il Foggia, per mettere da parte le critiche e dimostrare di poter avere le carte in regola per stare tra le prime della classe del girone C di Lega Pro.