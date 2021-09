Filippi: “Voglio rabbia e determinazione. ACR Messina? Da preparare bene”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo alla vigilia del derby contro l'ACR Messina

Il campionato del Palermo si è aperto con una convincente vittoria ai danni del Latina . La compagine rosanero ha convinto sul piano del gioco, dimostrando una buona attenzione difensiva che sarà fondamentale per alimentare le ambizioni di vertice. Domani pomeriggio alle ore 17:30 andrà in scena il derby contro l' ACR Messina , allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia a causa dell' indisponibilità dello stadio messinese "Franco Scoglio".

Alla vigilia di questa importante e interessante sfida ha parlato in conferenza stampa Giacomo Filippi .

"ACR Messina? È una partita che ha bisogno della sua preparazione forse anche più rispetto ad altre partite, abbiamo lavorato molto anche al punto di vista mentale. I ragazzi hanno lavorato molto bene e sono convinto che faremo bene. Ho provato Silipo come anche gli altri, l’unica caratteristica comune deve essere la rabbia e la determinazione di conquistare subito la palla e impossessarsi della partita nonostante il valore assoluto dell’avversario. Importante dare continuità all’inizio della stagione e per questa ragione abbiamo programmato tutto per tempo con la società che ha operato nei tempi e nei modi giusti".