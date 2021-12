Filippi: “Vittoria meritata, inserito Silipo per un motivo. Guarderò Avellino-Bari”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo dopo la vittoria ottenuta contro il Monopoli

Due a uno . E' questo il risultato finale maturato questa sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata in extremis dal Palermo contro il Monopoli in occasione della sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie C , ottenuta grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Nicola Valente e nella ripresa da Matteo Brunori . Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana, ora al secondo posto della classifica del Girone C .

"Il primo tempo lo abbiamo gestito in modo tambureggiante e abbiamo dato parecchi fastidi al Monopoli che si è rivelata una squadra compatta e ben messa in campo. Nella ripresa i tre filtravano poco e abbiamo pensato di inserire Silipo; sono stati bravi gli interpreti a fare molto bene. La squadra ci ha creduto, chi non gioca è giusto che sia arrabbiato con me perché meriterebbe di stare in campo. Non ho mai visto un atteggiamento sbagliato, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo meritato di vincere - ha dichiarato -. Le partite si possono vincere al primo minuto e alla fine, c'è una buona tenuta mentale da parte della squadra che sa cosa vuole e cosa deve fare. I ragazzi riescono ad interpretare più moduli e sono contento che si applichino nel modo corretto, voglio fare i complimenti anche a chi non ha giocato. A Picerno la prestazione c'è stata sotto l'aspetto della voglia e della grinta. Siamo stati imprecisi sbagliando molto sull'aspetto tecnico, ma non posso rimproverare nulla sul piano dell'impegno. Domani guarderò Avellino-Bari, una partita che ci serve perché tra due domeniche affronteremo i biancorossi".