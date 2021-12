Filippi: “Vincere per ripartire, Catania passo falso. Valente? Piccolo fastidio…”

Le parole del tecnico rosanero in vista del probante incontro di domani contro il Bari

"Valente ha accusato un piccolo fastidio. Oggi ha provato ad allenarsi ma non era nel pieno della forma, valuteremo la sua convocazione. Il derby è stata una partita fondamentale, che ha toccato tanti aspetti. Un match che ci poteva portare alla sfida col Bari in un altra maniera. Al fine della classifica tutte le partite sono importanti ma non determinanti. Quella di domani è una di queste, perchè bisogna giocare per vincere se si vogliono mantenere le ambizioni. Che si chiami Bari o Monopoli non fa differenza, le partite vengono sempre preparate per vincere. Buttaro da esterno? Può essere una soluzione a destra, lui come Accardi. Vedremo cosa proporre domani. Io sono abituato a pensare positivo, questa ipotesi non me la pongo per questo. È normale che, se batti il Bari, le nostre ambizioni continuano ad essere le stesse, andando a cancellare il risultato di Catania, proiettandoci sulla partita successiva".