Filippi: “Tutto sulle condizioni di Lucca, Floriano sta bene. Mi conforta una cosa”

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “San Nicola”: primo oggetto di discussione, le recenti prestazioni offerte da Mario Alberto Santana e compagni, reduci dalla vittoria conquistata contro il Foggia.

“13 punti in 7 partite? Ci stiamo soffermando poco sulla media punti, la cosa che mi conforta è che la squadra si allena bene e sta assimilando sempre di più quello che gli chiediamo. È stato stravolto totalmente il sistema di gioco ed è normale che ancora oggi ci sia qualche piccolo problema. Prima mancava la costanza, un qualcosa che al momento è stato colmato. Lucca? Sta lavorando bene con lo staff sanitario, quando sarà pronto e tornerà a disposizione ci darà una grossa mano. Speriamo chiaramente di poterlo riavere nel minor tempo possibile. La squadra atleticamente sta bene, i dati sono confortanti e si finisce sempre in crescendo. I crampi di Floriano ci stanno: ha praticamente giocato sempre nelle ultime settimane. Sta bene ed è a disposizione come tutti gli altri. Una nostra arma che sfrutteremo al meglio. Sta bene e ha recuperato quindi può dare il suo contributo”, sono state le sue parole.