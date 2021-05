Filippi: “Tutte sulle condizioni di Rauti e Saraniti. La prova di Santana? Vi dico la mia”

Termina con un successo il match del primo turno di playoff di Serie C per il Palermo.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del primo turno dei playoff di Serie C contro il Teramo e guadagna l’accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Roberto Floriano che al 9′ realizza il gol dell’1-0 dagli undici mesi dopo un fallo di mano di un difensore del Teramo in area di rigore abruzzese. Al 44′ pregevole gol di Gregorio Luperini, che realizza in rovesciata, la rete del 2-0 rosanero su assist di Andrea Saraniti. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno dei playoff di Serie C.

Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo Filippi, dallo stadio “Renzo Barbera”.

“Il Teramo ha fatto una partita propositiva soprattutto nel secondo tempo, ma era prevedibile perché perdevano 2-0. Oggi abbiamo vinto contro un’ottima squadra e offerto una buona prestazione, adesso serve rifiatare e mercoledì affrontare la prossima partita con lo stesso spirito. Condizioni Rauti e Saraniti? Nicola ha preso una lieve distorsione al ginocchio che valuteremo domani, speriamo non sia nulla di grave. Andrea ha fatto un’ottima partita ed era solo stremato per i crampi, Santana ha fatto vedere di che pasta è fatto. Dobbiamo migliorare tanto per cercare di commettere meno errori possibili”.