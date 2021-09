Filippi: “Turnover Monopoli non sminuisce i nostri meriti. Marong e Odjer ok”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del match di Coppa Italia tra la compagine rosanero ed il Monopoli

Giacomo Filippi a margine di Palermo-Monopoli. La compagine rosanero è tornata al successo contro la formazione allenata da Colombo. Vittoria per due reti ad una che porta la firma di Giuseppe Fella e Nicola Valente. Pass, dunque, staccato per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. A margine del match disputatosi tra le mura amiche del Renzo Barbera il coach della franchigia siciliana è intervenuto in mixed zone per analizzare il prezioso successo maturato ai danni del Monopoli. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico Filippi.