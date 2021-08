Filippi: “Soleri attaccante di primo livello. Mercato? Durerà altri dieci giorni”

Le parole del coach rosanero alla vigilia di Palermo-Picerno: match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C

Parola a Giacomo Filippi. L'ex secondo di Roberto Boscaglia è proiettato alla sfida di domani tra Palermo e Picerno. Il match è valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C ed è di fondamentale importanza partire con il piglio giusto in vista dell'imminente inizio del campionato. Lo sa bene lo stesso Filippi che ha così analizzato in conferenza stampa la partita che attende De Rose e compagni soffermandosi sul ruolo dei centravanti. Di seguito, le sue dichiarazioni.