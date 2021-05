Filippi: “Saraniti il nostro asso nella manica, la mia su Santana. Ora a disposizione 180 minuti”

Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l’accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18′ realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68′ raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andrea Saraniti che realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo Filippi, dallo stadio “Romeo Menti”.

“Sia contro il Teramo che contro la Juve Stabia ci siamo imposti e non abbiamo per nulla gestito il risultato. Adesso avremo delle partite che dureranno 180′, ma non ho problemi di giocatori perché sono tutti all’altezza. Tutti danno il 120% per i compagni e quindi direi che siamo già a buon punto. Come margine di crescita intendo i calciatori più giovani da Marong a Doda fino a Silipo, davanti abbiamo giocatori che stanno iniziando il campionato adesso come Saraniti. Lui sarà il nostro asso nella manica. Santana? Per me è un giocatore importante su cui la squadra si appoggia perché anche durante gli allenamenti dà quello che serve ai più giovani. Su questa basi che dobbiamo costruire le nostre partite”.