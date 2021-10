Filippi: “Rigore? Errore arbitro evidente. Non ho sostituito Doda per un motivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi al termine del match Palermo-Avellino, andato in scena al "Renzo Barbera"

Parola a Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Avellino, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Fra i temi trattati dall'allenatore originario di Partinico, la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, terminato con il risultato di 1-1, ed il calcio di rigore concesso dall'arbitro agli uomini di Piero Braglia. "Resta l'amaro in bocca. Non protesto quasi mai dal campo, ma ho rivisto il rigore concesso all'Avellino: è molto dubbio. Parliamo di un errore arbitrale davvero evidente. Sapevamo di incontrare un'ottima squadra, peccato perché avremmo potuto mantenere il passo e piazzarci da soli al secondo posto. Come mai Doda non è uscito prima? Ho cambiato De Rose perché era ammonito e questa era una sfida spigolosa, Doda ho deciso di non cambiarlo perché nell'uno contro uno non è inferiore a nessuno. Purtroppo è andata male, se solo lo avessi saputo prima... Doda è un calciatore importante per me come lo sono tutti gli altri, io non sono abituato a cambiare tanto per cambiare", le sue parole.