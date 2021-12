Filippi: “Pronti a dare tutto. Bari e Mignani top, ma non sarà una passeggiata”

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della complicata sfida contro il Bari in programma domani pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio "Renzo Barbera"

Il Bari è competitivo in tutti i reparti, con un allenatore che sta dimostrando di far giocare benissimo questa squadra e gestirla bene. Servono intensità e rabbia agonistica. Abbiamo preparato il match per mettergli i bastoni tra le ruote, per giocare bene e per affrontare al meglio una squadra molto forte. Qualche dichiarazione da parte dei giocatori del Bari può essere fastidiosa, ma se pensano di venire a Palermo a fare una passeggiata secondo me sbagliano. Venderemo cara la pelle in questa partita, dando in campo tutto quello che abbiamo per prenderci la posta in palio. Il campo poi giudicherà se hanno ragione loro o noi".