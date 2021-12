Filippi: “Perrotta e Floriano saranno della partita. In campo per i tifosi”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C contro il Bari di Mignani

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare il Bari di Michele Mignani nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C. La sfida - in programma domenica alle ore 14.30 presso lo stadio "Renzo Barbera" - rappresenta una ghiotta opportunità per la franchigia siciliana che proverà a portare l'intera posta in palio a casa per ridurre il gap presente in classifica con gli stessi Galletti. Di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa.