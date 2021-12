Filippi: “Perdere un derby ti lascia dei segni, dobbiamo combattere. Il Bari…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C contro il Bari di Mignani

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il Palermo di Giacomo Filippi torna in campo per riscattare la debacle rimediata nel derby contro il Catania. La compagine siciliana affronterà domani alle ore 14.30 il Bari di Michele Mignani, capolista del Girone C di Serie C. Francesco De Rose e compagni proveranno a fare propria la posta in palio per tentare di ridurre il significativo gap presente in classifica con gli stessi Galletti. Di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa.