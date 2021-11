Filippi: “Occhio al Potenza, no alle disattenzioni. De Rose? Lo sostituiremo bene”

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della sfida contro il Palermo

Parola a Giacomo Filippi. Il tecnico della compagine rosanero è intervenuto alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro il Potenza. Il confronto con i lucani - in programma domani alle 14:30 - sarà il primo dei due match casalinghi consecutivi che attendono Pelagotti e compagni, con 6 punti in palio che potrebbero pesare non poco sulle dinamiche stagionali dei rosa. Ne è consapevole anche lo stesso Filippi, che in conferenza stampa ha detto la sua in merito all'aspetto mentale legato alla sfida di domani e all'assenza di capitan De Rose, reo di un turno di squalifica per diffida.