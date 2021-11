LIVE Palermo-Potenza, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Doppio turno interno? L'errore più grande è pensare a quello che è stato o a quello che sarà, dobbiamo pensare solo al presente. Sappiamo di affrontare una squadra tosta ed affamata di punti che magari in trasferta non ha reso. Il Potenza può fare male, quindi dovremo essere al 100% per non incorrere ad errori vecchi. Non bisogna pensare troppo, ma correre tanto e fare quello che sappiamo. E' una squadra assestata in questo campionato e sa come raggiungere l'obiettivo che si prefissa ad inizio stagione, dobbiamo essere concertati perché queste squadre sanno come farti male. Domenica hanno vinto contro un avversario ostico, sappiamo di affrontare una compagine attrezzata e ben messa in campo. Servirà agire con lucidità ed attenzione"