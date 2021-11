Filippi: “Nostra rosa top, Floriano non in campo per casualità. Peretti? Ho fiducia”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro

Archiviato l'amaro pareggio maturato contro l'Avellino, il Palermo è pronto a mettere da parte il campionato per rituffarsi nuovamente negli impegni di Coppa Italia. Ad attendere domani pomeriggio i rosa, al "Nicola Ceravolo", ci sarà il Catanzaro: terzo in classifica, a pari punti, reduce dal ko maturato contro il Bari. A presentare l'impegno di domani, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C , è il tecnico della compagine siciliana Giacomo Filippi.

"Floriano? Nelle ultime gare non ha giocato per una scelta tecnica, non è entrato in campo per casualità visto che una partita cambia in corso, ha la mia stima e fiducia. Avendo una rosa competitiva ci sta che qualche domenica parta dalla panchina. Soleri? Ha una qualità eccelsa e si allena sempre al massimo, qualcuno purtroppo deve rimanere fuori. Per me è un giocatore eccezionale sia per la forza fisica che per la professionalità. Peretti? È rammaricato perché di fatto non ha commesso il fallo da rigore, ha la mia massima fiducia. Purtroppo un errore arbitrale ci ha penalizzati, sbagliano anche i più grandi".