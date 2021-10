Filippi: “Non bisogna avere fretta, il lavoro pagherà. Tifosi? Domani fondamentali”

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della sfida contro il Foggia di Zdenek Zeman in programma domani alle ore 17:30

Inizio di campionato deludente per il Palermo che è chiamato a invertire il trend per tornare a lottare per le prime piazze del girone C di Lega Pro. La squadra di Filippi ha faticato terribilmente in questo primo scorcio di stagione, alternando buone prestazioni ad altre poco convincenti che hanno portato a una situazione di classifica alquanto opaca.