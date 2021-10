Filippi: “Niente calcoli. Lavorato per dare serenità ed equilibrio alla squadra”

Le parole del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del successo maturato contro il Foggia

"La prestazione è stata buona, siamo stati sempre alti e attenti. Abbiamo lavorato con lo staff per dare serenità e equilibrio ai ragazzi, cercando di eliminare qualche blocco mentale che a volte è capitato nelle scorse gare. Classifica? Siamo soltanto all'ottava e che bisogna pensare partita dopo partita, più in là potremo iniziare a fare i calcoli. Giocare contro il Foggia di Zeman dà sempre un effetto particolare visto che per me il mister rimane un grande allenatore e una persona coerente. Un tecnico che ha dato un cambio generazionale. Dobbiamo sempre essere equilibrati sia durante le prestazioni positive che nel momento in cui sono negative. Dobbiamo dare continuità al lavoro quotidiano".