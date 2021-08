Filippi: “Meglio nella ripresa, mi sono arrabbiato per un motivo”

Le parole del tecnico rosanero al termine del terzo test amichevole disputato contro la Salernitana

Un test probante, che a messo a nudo margini di miglioramento ma anche qualche difetto presente all'interno dell'organico gestito in maniera magistrale da Giacomo Filippi . Ci si poteva aspettare un Palermo più debole, sulla carta, rispetto ad una Salernitana neo promossa in Serie A ma pur sempre in una fase di costruzione della rosa. Un primo tempo sterile giocato dalla compagine rosanero, che però nella seconda frazione è riuscita a prendere maggiore coraggio e ad amministrare meglio la propria manovra, trovando anche la rete dell'1-2 - parziale risultato poi definitivo al termine dei 90' - , seppur su calcio di rigore.

Un Palermo che, nonostante la sconfitta, è piaciuto al tecnico originario di Partinico, intervenuto nel corso della canonica conferenza stampa di fine match. Ecco, di seguito, le sue parole, con le quali ha rispecchiato sensazioni ed emozioni in seguito a questo terzo test amichevole della pre season rosanero: "Il bilancio di questo ritiro è molto positivo anche perché abbiamo finito il raduno con tutti gli effettivi che hanno lavorato senza risparmiarsi. La partita di oggi si divide in due: nel primo tempo non abbiamo trovato gli uomini tra le linee, meglio nella ripresa. Mi sono arrabbiato perché non abbiamo messo determinazione e cattiveria, complimenti alla Salernitana ma noi dobbiamo mettere più agonismo come fatto nel secondo tempo. Almici, Valente e Soleri? Almici e Soleri un piccolo fastidio muscolare ma nulla di che, tuttavia non abbiamo voluto rischiare. Nicola invece ha avuto un piccolo riacutizzarsi di un pestone subito contro il Monopoli".