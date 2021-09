Filippi: “Le scelte hanno una logica. Espulsione Lancini? Non è dipesa da me”

Le parole di Giacomo Filippi alla vigilia di Palermo-Monopoli

Giacomo Filippi alla vigilia di Palermo-Monopoli. I rosanero sono a caccia di riscatto dopo la deludente prestazione rimediata in quel di Taranto contro Saraniti e compagni. L'ex vice di Boscaglia è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per tracciare il quadro della situazione suonando la carica in vista del secondo turno di Coppa Italia Serie C. Di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Filippi.