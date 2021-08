Filippi: “Latina da non sottovalutare, vogliamo partire con il piede giusto”

Le parole in conferenza stampa di mister Giacomo Filippi alla vigilia della sfida di campionato contro il Latina

Il Palermo ha tanta voglia di ripartire. La nuova stagione è ormai alle porte con i rosanero che domenica sera alle ore 20.30 al "Renzo Barbera" affronterà il Latina nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie C. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.