LIVE Palermo-Latina, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, ci sono sia quando devi vincere sia quando ti devi salvare. Siamo pronti a lottare con squadre forti quali Bari, Avellino o Catanzaro, non dimentichiamoci poi del Foggia di Zeman. Noi saremo lì per addentrarci in questo quartetto e provare a mettere i bastoni tra le ruote. Latina? Abbiamo qualche defezione dietro ma abbiamo gli uomini per sostituirli, abbiamo una squadra di 22 elementi di movimento e quindi non siamo scoperti. Modulo? Non abbiamo ancora scelto definitivamente ma provato entrambe le soluzioni, gli uomini davanti possono dare qualità agli sviluppi offensivi. Abbiamo lavorato bene nello scegliere i calciatori e lo abbiamo visto anche in Coppa Italia, ci sono ancora 24 ore e sceglieremo con calma chi schierare".