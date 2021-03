Filippi: “L’allegria era una componente che ci mancava. Il nostro obiettivo primario è uno solo”

Poche ore e sarà Palermo-Juve Stabia.

La compagine guidata da Giacomo Filippi a caccia di conferme e punti pesanti. Il derby siciliano giocato e vinto contro il Catania di Giuseppe Raffaele ha portato non poco entusiasmo in seno allo spogliatoio del Renzo Barbera, adesso però arriva un test importante per la squadra del patron Dario Mirri. Domani alle ore 15.00 andrà infatti in scena Palermo-Juve Stabia e potrebbe essere fondamentale continuare a racimolare punti in vista del rush finale del girone C di Serie C. La franchigia campana guidata da Pasquale Pedalino è al momento davanti al Palermo in classifica ma di una sola lunghezza e lo stesso Filippi, intervenuto nella rituale conferenza stampa pre match, ha analizzato i diversi aspetti tattici, tecnici e motivazionali che potrebbero farla da padrone sul manto erboso del Renzo Barbera. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il derby non sarà l’apice di questa stagione. Il nostro obiettivo primario è quello di lavorare con armonia e spensieratezza sempre nei temi richiesti dall’allenamento. Un qualcosa che vedo in tutti, soprattutto chi sta giocando meno. L’allegria era una componente che ci mancava quindi abbiamo puntato tanto su questo, avevo detto e continuo a dire che la squadra era ed è allenata bene. A testimoniarlo la sfida di Catania dove siamo stati costretti a cambiare modulo a causa dei tanti assenti, questo vuole dire che c’è voglia di fare con i ragazzi che si sono saputi adattare alla perfezione. 3-5-2? A Catania non abbiamo giocato con questo modulo ma con una sorta di 3-4-1-2 0 3-4-3, è stata una forzatura”.

