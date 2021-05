Filippi: “La squadra ha un merito. Doda e Saraniti non in campo dal 1′? Vi spiego la mia scelta”

Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l’accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18′ realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68′ raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andrea Saraniti che realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo Filippi, dallo stadio “Romeo Menti”.

“I ragazzi sono stati bravissimi nell’interpretazione della gara, la partita è figlia dell’allenamento. Per adesso abbiamo una forma fisica e mentale eccellente e la squadra dà il massimo in ogni cosa che gli viene proposta. Sarebbe anche il caso di iniziare a essere più ottimisti e coraggiosi capendo che questa squadra ha dei margini di miglioramento notevoli, vogliamo guardare al futuro e costruire qualcosa nel presente. I ragazzi si sono presi anche delle critiche, ma quando bisogna dagli i meriti… Le scelte sono sempre ponderate possono essere poi azzeccate o sbagliate, Doda e Saraniti hanno giocato e sono stati determinanti. Andrea sta benissimo e ha una forma fisica eccellente, si sta alleando benissimo e oggi non è stata una bocciatura ma una scelta tattica quella di giocare con Kanouté davanti. Inserirlo in corso è stata una mossa vincente che è stato una colonna portante per tutto il secondo tempo”.