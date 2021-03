Filippi: “Kanoute e Almici hanno risolto. Palazzi è una garanzia. Silipo? Solo una cosa potrà dargli ragione”

Manca poco a Palermo-Juve Stabia.

La compagine guidata da Giacomo Filippi a caccia di conferme e punti pesanti. Il derby siciliano giocato e vinto contro il Catania di Giuseppe Raffaele ha portato non poco entusiasmo in seno allo spogliatoio del Renzo Barbera, adesso però arriva un test importante per la squadra del patron Dario Mirri. Domani alle ore 15.00 andrà infatti in scena Palermo-Juve Stabia e potrebbe essere fondamentale continuare a racimolare punti in vista del rush finale del girone C di Serie C. La franchigia campana guidata da Pasquale Pedalino è al momento davanti al Palermo in classifica ma di una sola lunghezza e lo stesso Filippi, intervenuto nella rituale conferenza stampa pre match, ha analizzato i diversi aspetti tattici, tecnici e motivazionali che potrebbero farla da padrone sul manto erboso del Renzo Barbera. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Kanoute e Almici hanno risolto da soli e insieme alla squadra nel pranzo subito post derby. Hanno chiesto scusa al gruppo e si sono chiariti rendendosi conto di aver esagerato; sono due giocatori importanti per noi. Crivello? Ha superato quel piccolo problema muscolare e quindi è a disposizione al 100%. Palazzi ci dà delle ottime grazie sia dietro che a metà campo. Si allena bene e lo sfruttiamo dove ci può servire. Silipo? Un ragazzo talentuoso giovane che sta facendo buone cose, a Catania ha giocato molto bene e solo il tempo gli darà ragione. Il gol arriverà anche per lui, ha le qualità per scrivere pagine importanti della sua carriera”.

