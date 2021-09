Filippi: “Fischi? Rispetto i tifosi. Silipo importante, ma ho fatto altre scelte”

Le parole del tecnico rosanero al termine della sfida casalinga contro il Catanzaro

In seguito al pareggio a reti bianche maturato sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera' tra Palermo e Catanzaro , il tecnico della compagine rosanero è intervenuto nella consueta conferenza stampa di fine gara. L'allenatore originario di Partinico ha analizzato con franchezza e precisione la prestazione messa in campo dai suoi, sottolineando gli aspetti tecnici e tattici principali che hanno portato la gara sulla direzione del pareggio. Un punto che - per occasioni e mole di gioco creata - sta stretto alla compagine del capoluogo siciliana, che ottiene comunque un punto in uno scontro diretto con una delle pretendenti alla promozione in Serie B .

Un risultato comunque importante, che dà morale agli uomini di Filippi per il prosieguo della stagione. Ecco, di seguito, le parole del tecnico rosanero: "Fischi a fine partita? Il pubblico ha dei pareri che vanno rispettati, noi sappiamo quello che possono dare i ragazzi e quindi chi utilizzare e chi no in determinate partite. Silipo è un giocatore importante per questa squadra, oggi ho deciso di optare per altre soluzioni che mi sono piaciute. Sui malumori in merito allo 0-0 finale posso solo dire che rispetto il pensiero del pubblico, sono contento di come i miei ragazzi abbiano sudato la maglia. Sostituzione Brunori? Al suo posto è entrato Soleri e non è una bocciatura ma una mossa tattica, ho messo delle forze fresche per essere più incisivo. Calci piazzati? Abbiamo tante possibilità e i tiratori ci sono sia con il piede destro che con quello sinistro, non importa chi li calcia".