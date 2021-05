Filippi: “Ecco che match mi aspetto, la Juve Stabia ha un vantaggio. La carica dei tifosi? E’ stimolante”

Un giorno e sarà Juve Stabia-Palermo.

Diversi i temi trattati dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Pasquale Padalino, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti” e valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Juve Stabia? Siamo stati attenti e abbiamo guardato la sfida giocata al Barbera per evitare di commettere gli stessi errori. E’ una squadra che gioca bene, in salute, composta da elementi di livello. Una delle pretendenti iniziali alla vittoria del campionato. La mia squadra è concentrata e prevedo un match giocato ad alti ritmi. Siamo nelle condizioni per poter superare questo ostacolo, sebbene davvero complicato. La carica dei tifosi? È stimolante uscire dallo stadio con una folla che ti incita. E’ normale che dia una carica in più, ma nessuna pressione. Difesa? L’abbiamo curata in modo attento. Bisogna evitare qualche sbavatura sia di reparto, che individuale. Quella contro il Teramo era la gara più difficile, adesso quella più complicata diventa questa: avere due risultati su tre è un vantaggio per loro”, ha spiegato Filippi.