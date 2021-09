Filippi: “Dopo tre giornate non devono iniziare i drammi. Dobbiamo lavorare”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match tra i rosanero e il Catanzaro

Il Palermo si appresta a sfidare il Catanzaro nel match valido per il quarto turno del Girone C di Lega Pro. Il coach rosanero, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la compagine guidata da Calabro. La franchigia siciliana vorrà dare continuità a seguito della convincente prova disputata contro il Monopoli nel secondo turno di Coppa Italia Serie C. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico originario di Partinico.