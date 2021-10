Filippi: “Dobbiamo fare risultato. Competitivi? Abbiamo una rosa importante”

Le parole del tecnico rosanero in vista della sfida con la Juve Stabia

Dopo una partenza singhiozzante il Palermo prova a trovare continuità. Un avvio di stagione non particolarmente brillante ha creato un malcontento generale tra i tifosi, con la società che è finita nell'occhio del ciclone. La convincente vittoria dell'ultima giornata contro il Campobasso sembra aver scacciato i cattivi pensieri che aleggiavano nelle menti dei rosanero, che adesso devono provare a non sbagliare per riuscire a rientrare tra le squadre di testa del campionato.