Filippi: “Dobbiamo essere più concreti, Buttaro ok. Fuorigioco Fella non mi convince”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Giacomo Filippi al termine della sfida Palermo-Catanzaro

Parola a Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catanzaro, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C. "I ragazzi hanno fatto bene concedendo poco, questo è sintomo che la squadra è in salute. Se noi abbiamo usufruito di sei rigori vuol dire che la squadra si presenta moltissimo negli ultimi sedici metri. E se ci sono devono essere concessi - ha dichiarato Filippi -. Se oggi concretizziamo meno rispetto a quello che creiamo è vero, dobbiamo essere più precisi e lavorare di più per far gol: le occasioni non sono mancate, da Dall'Oglio al fuorigioco di Fella che non mi convince tanto. Buttaro? Alessio ha giocato bene, prestazione attenta e lucida la sua. Parliamo di un giovane di livello che ci può dare tanto, mi fa piacere che abbia dato una risposta positiva. Per costruire una mentalità forte e vincente ci vuole tempo, ci stiamo lavorando con un gruppo che vuole raggiungere risultati importanti".