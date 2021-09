Filippi: “Contro il Monopoli giocherà Massolo. Accardi? È in fase di recupero”

Alla vigilia del match Palermo FC-Monopoli, valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, il tecnico rosanero Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la compagine pugliese

Tra poco più di 24 ore sarà Palermo FC-Monopoli, sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma domani, 15 settembre al Renzo Barbera alle ore 15.00. La compagine pugliese è attualmente prima in classifica nel girone C di Lega Pro a punteggio pieno mentre la squadra di Giacomo Filippi è reduce dalla sconfitta per 3-1 maturata sul campo del Taranto. I rosanero sono in cerca di riscatto per prepararsi al meglio in vista della sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio. Nel primo turno, il Monopoli ha eliminato il Potenza, mentre i rosanero hanno ampiamente superato il Picerno per 4-1.

Alla vigilia della gara contro la compagine biancoverde, il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra allenata dal mister Alberto Colombo.

"La Coppa Italia oltre ad essere un torneo che ci potrebbe far arrivare alla fase nazionale dei playoff, mi permette a far mettere minuti nelle gambe a chi è in ritardo di condizione. Contro il Catanzaro mancheranno Lancini e Peretti ma rientra Buttaro e Accardi è in fase di recupero completo; vogliamo insistere sulle dinamiche per le quali abbiamo lavorato per mesi. Alternanza dei portieri? Domani giocherà Massolo, è giusto perché si allena bene ed è davvero molto bravo di conseguenza gli sarò spazio. Monopoli avversario per la lotta finale? Squadra ben organizzata con dei valori, non posso paragonarla alla Ternana perché loro avevano una squadra ampia e completa. Darà comunque filo da torcere a tutti, tiene bene il campo."