Filippi: “Saraniti e Silipo, ecco cosa voglio. Doda ha un pregio particolare. Valente, De Rose e Luperini…”

Termina con un successo la regular season di questo Girone C di Serie C per il Palermo.

Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi,analizza il successo esterno contro la la Virtus Francavilla.

“Sono molto contento delle prestazioni di Saraniti e Silipo, è quello che voglio, è lo spirito giusto, un spirito battagliero dove c’è da sacrificarsi. Oggi alcuni singoli si sono confermati con prestazioni di livello, vedi Valente che ha affondato i colpi com’è giusto che sia. Mi sono piaciuti molto Marong e Lancini. Doda? Per me è una sicurezza, un giocatore affidabilissimo, mi piace anche sotto l’aspetto mentale perché pur essendo un giovane è in grado di gestire i momenti della gara. In mezzo al campo sappiamo che De Rose e Luperini sono una certezza, così come lo sono anche gli altri.”