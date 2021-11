Filippi: “Conosciamo il Catanzaro, pronti a metterli in difficoltà. Modulo? Vedremo”

Il Palermo si appresta ad affrontare il Catanzaro, nel terzo turno di Coppa Italia di Serie C. Il tecnico dei rosanero, Giacomo Filippi, ha presentato la sfida alla compagine giallorossa, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro , il tecnico del Palermo FC , Giacomo Filippi , ha sostenuto la consueta conferenza stampa pre-gara per presentare la sfida contro la compagine giallorossa allenata da mister Antonio Calabro . Di seguito le parole del coach della squadra rosanero, in vista della gara in programma allo stadio "Nicola Ceravolo", mercoledì 3 novembre alle ore 14.30, match valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C 2021-2022 .

"Conosciamo bene il Catanzaro e sappiamo come preparare la partita, giocano molto bene e parliamo di una squadra solida. Non sarò facile scardinare la loro difesa, faremo di tutto per metterli in difficoltà e fare nostra la partita. Modulo? Vedremo, abbiamo provato entrambe le soluzioni e capiremo cosa scegliere in base anche agli uomini che vorremo mettere in campo. Decideremo direttamente domani".