Filippi: “Brunori? Mea culpa, il rigorista era Fella. Noi alla pari del Catanzaro”

Le parole del tecnico del Palermo al termine della sfida contro il Catanzaro terminata in parità

Il Palermo non va oltre il pareggio contro il Catanzaro. Sfida combattuta quella andata in scena al "Renzo Barbera" tra due squadre che hanno dimostrato tutta la propria forza, senza però esporsi troppo e lasciare sguarnita la fase difensiva. Rosanero che nel complesso hanno disputato una buona partita, senza però riuscire mai a fare breccia nella retroguardia ospite. La società del patron Dario Mirri può sicuramente recriminare per il rigore sbagliato da Matteo Brunori, che dopo aver spiazzato l'estremo difensore avversario, ha colpito il palo esterno.