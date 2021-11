Filippi: “Catanzaro competitivo, ma faremo noi la partita. Abbiamo un obiettivo”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Archiviato l'amaro pareggio maturato contro l'Avellino, il Palermo è pronto a mettere da parte il campionato per rituffarsi nuovamente negli impegni di Coppa Italia. Ad attendere domani pomeriggio i rosa, al "Nicola Ceravolo", ci sarà il Catanzaro: terzo in classifica, a pari punti, reduce dal ko maturato contro il Bari. A presentare l'impegno di domani, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C, è il tecnico della compagine siciliana Giacomo Filippi.