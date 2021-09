Filippi: “Calo preventivato, errori evitabili. Lavoriamo su questo”

Le dichiarazioni del post-partita i Palermo FC-Monopoli, del tecnico rosanero, Giacomo Filippi, al termine della sfida di Coppa Italia, vinta dai rosanero per 2-1 contro l'attuale capolista del girone C di Serie C

Termina 2-1 la sfida di Coppa Italia, Palermo FC-Monopoli.

Vittoria meritata della compagine rosanero che supera il secondo turno del trofeo di Serie C ed accede agli ottavi, dove incontrerà la vincente tra Catanzaro-Catania. Rosanero in vantaggio con il gol di Giuseppe Fella, che realizza dal dischetto il gol del momentaneo 1-0, dopo il penalty concesso dal direttore di gara a seguito di un fallo subito dallo stesso ex calciatore di Monopoli, Avellino e Salernitana. Secondo gol del Palermo realizzato da Nicola Valente che concludendo con un tiro ad incrociare sul secondo palo dell'estremo difensore della formazione pugliese, realizza il gol del momentaneo 2-0 per la formazione rosanero. Nella ripresa, ancora una sbavatura della retroguardia siciliana che regala l'occasione all'attaccante della formazione biancoverde, Grandolfo, il quale accorcia le distanze per il Monopoli portando il risultato sul definitivo 2-1.

Al termine della sfida di questo pomeriggio, il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, ha commentato in conferenza stampa, la vittoria della compagine rosanero contro il Monopoli, attuale capolista del girone C di Serie C.

"Parecchi calciatori avevano giocato poco e avevamo preventivato che ci sarebbe potuto essere qualche calo, hanno giocato tutti al massimo e dato anche più rispetto a quello che mi aspettavo. Sono stati bravi a conquistare il passaggio del turno. Purtroppo gli errori possono starci, è vero che ogni tanto ci sono anche delle leggerezze evitabili e quindi lavoreremo di più su questo aspetto. Non me la sento di prendermela con nessuno perché volevo la determinazione, lavoreremo per evitare qualche errore di troppo".