Filippi: “Anche in Champions League commettono errori. Dall’Oglio ok”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match tra i rosanero e il Catanzaro

Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Catanzaro. La partita è valida per la quarta giornata del Girone C di Lega Pro e assume un valore particolare date le ambizioni di vertice di entrambe le squadre. I rosanero e il team targato Calabro si sfideranno a viso aperto domenica alle ore 14.30 presso lo Stadio Renzo Barbera. Di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Filippi.