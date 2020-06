Ferrara (Forza Italia): “Per un anno Palermo ha giocato al Barbera senza averne titolo. Chi paga per mancato introito?”

Il duro sfogo del consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrara.

Un tema caldo della seduta del Consiglio comunale di ieri ha riguardato la concessione del “Renzo Barbera” alla SSD Palermo. Il Collegio dei revisori dei conti ha infatti chiesto chiarimenti in merito alla concessione della struttura di Viale del Fante alla società del duo Mirri-Di Piazza, nonché dell’utilizzo da parte di Hera Hora, società che detiene le quote del club rosanero, degli impianti pubblicitari presenti. Una concessione che sembrerebbe essere inesistente. Il Sindaco Leoluca Orlando avrebbe infatti concesso alla squadra di utilizzare lo Stadio soltanto tramite un “verbale di consegna”. A confermarlo il Consigliere comunale, esponente del partito Forza Italia.

“Non si può non comprendere – dice Ferrara – a che titolo per un anno l’SSD Palermo ha disputato delle gare in un impianto pubblico usufruendo di spazi che servivano, mettendo tutta la pubblicità possibile e immaginabile, senza che vi fosse una convenzione: vorremmo comprendere, dato che comunque il tema è questo e gli attori sono gli stessi, com’è possibile che per un anno intero, con il Sindaco presente in tutte le partite che si sono disputate, non ci fosse una convenzione o l’esigenze di porre in essere una convenzione. Io penso che noi non possiamo pensare di procedere a ritirare questo atto o di stabilire altre cose, se prima non si chiarisce questo punto. Noi come commissioni lo abbiamo chiesto più volte. L’unica cosa che c’è arrivato è uno straccio scritto a mano “verbale di consegna” che nulla significa, insieme ad un’autorizzazione che nulla è, se non la possibilità per la squadra di iscriversi ad un campionato e dire che è un terreno in cui disputare le partire, rispetto alla convenzione. Vorremmo comprendere con questa seduta a che titolo per un anno intero questa società ha giocato all’interno del nostro stadio comunale e perché nessuno si è posto il problema di sanare questa situazione. Parliamo del mancato introito per un anno nelle casse del comune di Palermo. Per un anno c’è stata una società che ha giocato nell’impianto senza avere titolo. Chi paga?”.

La politica stoppa Mirri e il Palermo: “A che titolo concessione stadio e gestione pubblicità? Ipotesi danno erariale”