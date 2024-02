FERALPISALÒ-PALERMO, GOMES OUT: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ecco le scelte di Marco Zaffaroni ed Eugenio Corini per la sfida in programma alle ore 14:00 allo Stadio “Garilli” di Piacenza.

Queste le formazioni ufficiali della gara Feralpisalò-Palermo, valevole per la 24a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 14:00. Claudio Gomes non sarà disponibile per la gara a causa di una sindrome influenzale accusata questa mattina.