Feralpisalò-Palermo 0-3: Brunori, Floriano e Soleri, tris d’assi e dominio rosanero!

Un Palermo perfetto disputa una gara maiuscola sotto ogni punto di vista e cala il tris alla Feralpisalò Brunori, Floriano e la magia di Soleri per ipotecare la finale playoff

Mediagol ⚽️

In aggiornamento...

PRIMO TEMPO - Primo atto della semifinale di andata dei playoff di Serie C tra la rivelazione Feralpisalò ed il Palermo di Silvio Baldini. Il tecnico toscano scioglie le riserve e conferma il 4-2-3-1 con i medesimi interpreti scesi in campo al Barbera nel retour match contro la Virtus Entella.

Massolo tra i pali, Buttaro e Giron esterni bassi con Lancini e Marconi coppia centrale in retroguardia. Damiani si guadagna la riconferma in mediana al fianco di De Rose, Floriano, Luperini e Valente compongono il tridente offensivo a sostegno di Brunori. Compagine gardesana che propone il consueto rombo: Liverani in porta, Bergonzi, Bacchetti, Pisano e Corrado a formare la linea difensiva. Guidetti, Carraro e Balestrero in zona nevralgica, Siligardi tra le linee a supporto del tandem d'attacco Guerra-Miracoli.

Palermo che parte con piglio e grande intensità, squadra coesa, alta ed aggressiva fin dal primo possesso gestito dalla compagine di Vecchi. De Rose sventaglia bene per Floriano che premia la sovrapposizione di Giron, cross radente su cui Luperini non arriva per un soffio. La squadra di Baldini scherma con ardore e riparte con buona fluidità in ampiezza: Valente si distende in percussione e sforna un cross teso su cui Brunori viene anticipato di un'inezia dal suo diretto marcatore. Due gialli, uno per parte, pesanti in vista del ritorno. I diffidati Lancini e Bergonzi finiscono sul taccuino dell'arbitro e salteranno il match del Barbera. Feralpisalò che prova a distendersi con fraseggio e manovra avvolgente: Siligardi scaglia il mancino dal limite e sfiora la traversa. il palermo spinge forte sul binario sinistro: Damiani ispira la percussione di Giron, ottimo il cross del laterale francese e uncino volante di Valente che sfiora il palo. Siligardi apre magnificamente per la sortita di Corrado, il cross dell'ex rosa taglia tutta l'area e per poco non trova Miracoli. Pregevole schema rosanero su corner: Floriano trova Brunori che si stacca sul secondo palo ma il suo destro al volo non trova la porta. Brunori si conquista una buon apunizione dai venticinque metri su imbucata di Damiani: esecuzione da dimenticare per l'italobrasiliano. Al minuto quarantadue arriva il gol del vantaggio degli uomini di Baldini: Luperini ruba con caparbietà la sfera in mezzo al campo e verticalizza per Brunori, sterzata e flipper che sfocia in un tacco maldestro di Corrado: il bomber rosanero fiuta la chance ed incrocia splendidamente con il destro alle spalle di Liverani.

Padroni di casa storditi e Palermo che infligge il raddoppio con una trama di alto lignaggio: Floriano duetta sullo stretto con Damiani e attacca lo spazio, l'ex Empoli imbuca con il copntagiri ed il numero sette di Baldini beffa Liverani con un lob dolcissimo. Primo tempo che si chiude con i tifosi rosa in estasi sugli spalti del Turina e la compagine di Baldini meritatamente in vantaggio.

SECONDO TEMPO - Pochi minuti e la Feralpisalò ha la chance di riaprire il match. Fallo di mano di Lancini e rigore concesso dall'arbitro dopo il consulto al Var. Massolo ipnotizza Miracoli e si ripete dopo la prodezza sul penalty di Procaccio contro la Triestina. Floriano cede ad un problema muscolare: doppio cambio per Baldini che rileva l'ex Bari con Soleri e lancia Perrotta per Lancini. Vecchi opta per Spagnoli e Hergeligiu in luogo di Miracoli e Balestrero. Crivello rileva Giron in casa rosanero.Palermo in fiducia ed in pieno controllo, Brunori si inventa una giocata da urlo sullo stretto, dribbling in un fazzoletto e sinistro dalla linea di fondo che impegna Liverani. Il portiere gardesano si supera ancora su Brunori: il bomber di Baldini si gira in una frazione di secondo e scaglia un destro violentissimo su cui Liverani si oppone di istinto. Altro doppio cambio per i gardesani: Corradi e Luppi subentrano a Guerra e Guidetti. Il Palermo abbassa baricentro e ritmo, gestendo senza alcun affanno i tentativi macchinosi e prevedibili di una Feralpisalò provata nel fisico e nel morale. Baldini cerca linfa vitale dalla panchina: dieci minuti più recupero per Fella e Silipo, lasciano il campo Valente e Brunori. Soleri corona una serata magnifica con una prodezza balistica di alto lignaggio: destro al volo dai ventidue metri e sfera all'incrocio dei pali. Tris pesantissimo in ottica qualificazione. Un Palermo praticamente perfetto: lucido, intenso, compatto ed incisivo, ipoteca la qualificazione in vista del retour match di domenica prossima al Renzo Barbera.