Feralpisalò, Felici: “A Palermo in Serie D sembrava già di essere in B”

Le parole di Mattia Felici, attaccante della Feralpisalò, in merito alla stagione vissuta con il Palermo in Serie D.

"In quel Palermo in Serie D sembrava di essere già in B". Lo ha detto Mattia Felici, attaccante oggi in forza alla Feralpisalò. L'ex Palermo ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Pianetaserieb.it. Tra le tante tematiche affrontate proprio un retroscena legato al suo approdo in Sicilia: "La gavetta mi ha aiutato tanto. Sono andato in Sicilia su indicazione di Liverani che allora allenava il Lecce, successivamente ho avuto due infortuni e sono stato un anno e mezzo fermo, per poi beneficiare della tappa alla Triestina e dell’approdo alla Feralpisalò”.

Felici ha poi proseguito parlando del suo presente nella squadra di Vecchi: "Sto lavorando tanto per dimostrare di meritare la permanenza in questa categoria, dopo aver giocato in D e in C. Punto costantemente a migliorare - ha affermato l'ex rosanero - così da farmi trovare pronto quando chiamato in causa. Credo che la mia crescita necessiti di ulteriori step, come quello che riguarda il lavoro difensivo per arrivare a giocare anche da quinto di destra a centrocampo. Sono tutte cose che si aggiungono al mio bagaglio”.

Chiosa sul campionato di Serie B: “Abbiamo capito cosa significhi giocare in Serie B, difatti ultimamente abbiamo fornito prestazioni di livello, come per l’appunto il primo tempo nel derby, dove abbiamo messo sotto il Brescia, che probabilmente non avrebbe recuperato la partita se fossimo riusciti ad andare sul 2-3 a 0. Secondo me avremmo meritato almeno 2-3 punti in più”.

