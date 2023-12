Feralpisalò-Cremonese, Zaffaroni: “Dobbiamo lavorare sugli errori. Loro forti”

“Tutte le parole di fiducia e sicurezza che abbiamo ricevuto in questa settimana vanno tradotte sul campo in termini di prestazione . Commettiamo ancora quegli errori che non ci permettono di portare a casa dei punti e quindi dobbiamo lavorare su questo. Poi per quanto riguarda l’entusiasmo e la voglia di uscire da questa situazione, assolutamente ci siamo ma è chiaro che bisogna poi fare quei miglioramenti che ti consentono di ottenere il risultato”.