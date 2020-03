Felici: “Critiche a Pergolizzi? Ho la mia idea. La panchina mi ha fatto bene, ho un obiettivo…”

“Voglio migliorare i gol e gli assist”.

Lo ha detto Mattia Felici. La sfida tra Palermo e Nola, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata fortemente caratterizzata dal ritorno al gol del talentuoso attaccante di proprietà del Lecce, approdato nel capoluogo siciliano in estate, autore di una prestazione di livello dopo un periodo tutt’altro che brillante. Vero e proprio valore aggiunto della compagine guidata da Rosario Pergolizzi, il gioiello classe 2001 a settembre aveva già parlato di doppia cifra.

“È vero, mi preme che la squadra vinca, però proverò a sfruttare le occasioni per arrivare alla doppia cifra. Ci spero – ha dichiarato Felici, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ edizione Sicilia’ -. Pergolizzi era tornato nel mirino per le scelte di Licata? Bisogna dire che il campo lì non ci ha aiutato, era molto duro e stretto. Il mister fa le sue scelte, se magari vincevamo 3-0 era il più forte di tutti, visto che abbiamo perso, ha sbagliato. Però ci siamo rifatti subito. Non trovo giusto attaccare in questo modo l’allenatore, abbiamo solo tre sconfitte e due pari, non si può criticare così”.

“Con me due volte in panchina il Palermo ha pareggiato e perso? Sono coincidenze non penso che se avessi giocato a Palmi e a Licata avremmo vinto di sicuro, non sarebbe cambiato molto. Ho avuto un calo fisiologico perché ho giocato praticamente tutto il girone d’andata e non ci ero abituato. L’anno scorso a Lecce ho giocato solo otto partite con la Primavera e poi sono passato in prima squadra. Dopo la panchina ho fatto una settimana al 100% e domenica si è visto che stavo bene. La panca mi ha fatto bene? Devo ammette di sì, non credo che avrei tirato fuori la stessa prestazione con il Nola”, sono state le sue parole.