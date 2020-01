FC Messina, Giuffrida avverte il Palermo: “Proveremo a metterli in difficoltà, siamo consapevoli che…”

Parola a Giovanni Giuffrida.

Il capitano del FC Messina, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Biancavilla – andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio “Franco Scoglio” e vinta dai giallorossi per 3-0 grazie alle reti messe a segno da Coria, Bevis ed Alessandro Marchetti – si è espresso in vista della prossima gara contro il Palermo. Una partita, quella in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, che vedrà gli uomini di Rosario Pergolizzi affrontare una delle compagini più in forma del torneo, che occupa attualmente il terzo posto della classifica del campionato di Serie D – Girone I.

“Fare uno scherzetto al Palermo? A parte la battuta, è una partita importante, sappiamo che affrontiamo la squadra prima in classifica: da domani prepareremo al meglio questa gara per cercare di metterli in difficoltà. Se c’era il rischio di sottovalutare la partita col Biancavilla e pensare già al Palermo? Non sottovalutiamo nessuno, ogni partita ha la sua storia ed è difficile”, sono state le sue parole.

“Sono contento del rientro di Carbonaro, ma siamo una squadra in cui tutti lavorano per guadagnarsi la pagnotta; nessuno ha il posto garantito, me compreso. A prescindere dalla partita che faremo, siamo consapevoli del fatto che loro si giocano il campionato con il Savoia. Loro hanno una spinta in più, 20 mila persone a supportarli, noi non abbiamo pubblico ma siamo consapevoli delle nostre forze. Dobbiamo lavorare come ogni settimana. Siamo una squadra che deve andare sempre a mille, oggi (ieri, ndr) siamo contenti della vittoria ma sappiamo che dobbiamo migliorare tantissimo”, ha concluso Giuffrida.