Ex Palermo protagonisti al Pepito Day: presenti Toni, Grosso e Viviano

Saranno 3 gli ex rosanero presenti al grande evento in onore di Giuseppe Rossi

⚽️ 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 18:12)

Sabato 22 marzo alle ore 18:00 allo stadio "Artemio Franchi" della città di Firenze, andrà in scena un evento in onore di Giuseppe Rossi, ex calciatore proprio della Fiorentina: 34 presenze e 16 reti in maglia viola, memorabile la tripletta messa a segno contro la Juventus nella stagione 13/14.

Durante questo evento soprannominato "Pepito day", il classe 1987 scenderà in campo per l'ultima volta, in virtù della decisione di due anni fa di appendere gli scarpini al chiodo. Saluterà i tifosi che lo hanno tanto amato, quelli appunto della Fiorentina e di tutte le squadre di cui ha indossato fieramente i colori.

C'è anche del rosanero in questo evento: infatti, tra i vari ospiti, saranno presenti calciatori che hanno indossato la maglia del Palermo: Emiliano Viviano, portiere che ha militato nella squadra siciliana nella stagione 11/12; Fabio Grosso, che ha giocato con il Palermo per due stagioni; e Luca Toni, che non ha bisogno di presentazioni.

Gli altri ospiti saranno: Daniele De Rossi, Antonio Cassano, Borja Valero, Sebastian Frey, Gabriel Omar Batistuta, Joaquín, Gonzalo Rodríguez, Luca Cigarini, Daniele Dessena, Mati Fernandez, Mario Gomez, Marcos Senna e Joan Capdevila.